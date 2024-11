Il precedente gioco del team di Baldur's Gate 3 potrebbe essere in arrivo su PS5 e Xbox Series

Ricordiamo che il videogioco è già disponibile su PC, mobile, Nintendo Switch Xbox One e PlayStation 4. Queste ultime possono essere giocate ovviamente sulle console di attuale generazione, ma ora pare che sia in arrivo una versione nativa per PlayStation 5 e Xbox Series X | S .

Il PEGI , ovvero l'ente di classificazione dei videogiochi in Europa che si occupa di aiutare a definire i contenuti presenti in un videogioco con una serie di bollini, ha ricevuto oggi la classificazione per le versioni PS5 e Xbox Series X | S di Divinity: Original Sin II - Definitive Edition .

I dettagli dal PEGI su Divinity: Original Sin II - Definitive Edition

La classificazione del PEGI è quella nota e la descrizione non pare variata dall'originale. "Gioco di ruolo tattico a turni. Raduna il tuo gruppo e sviluppa relazioni con i tuoi compagni. Distruggete i vostri avversari in profondi combattimenti tattici a turni. Esplorate il vasto e stratificato mondo di Rivellon da soli o in un gruppo di massimo 4 giocatori in modalità cooperativa drop-in/drop-out. Nel gioco c'è una scena in cui diversi personaggi vengono crocifissi. I personaggi gemono di dolore e implorano di porre fine alle loro sofferenze."

La pagina del PEGI con la classificazione di Divinity: Original Sin II - Definitive Edition

Ovviamente, esiste sempre la possibilità che si tratti di un errore e che Larian Studios (che ricordiamo è il team di Baldur's Gate 3) non stia per pubblicare il gioco in versione PS5 e Xbox Series X|S. Anche se così fosse, questa classificazione non ci dice che tipo di miglioramenti apporterebbero queste versioni, anche se di norma si tratta di rifiniture grafiche, con risoluzione e frame rate migliori.

Parlando invece del futuro di Larian: il prossimo gioco sarà differente da Baldur's Gate 3 e Divinity.