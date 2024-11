Nintendo riconferma i periodi di uscita dei suoi prossimi film, dopo l'enorme successo di Super Mario

Nintendo è nota prima di tutto in quanto compagnia dedicata ai videogiochi, ma negli ultimi anni si è sempre più espansa anche in altre direzioni, come ad esempio quella cinematografica . Il film di Super Mario è stato un successo e la casa di Kyoto vuole proseguire con nuove pellicole.

Le parole di Nintendo sulla sua produzione cinematografica

Tramite un documento ufficiale, Nintendo scrive (in traduzione): "Nel campo dei contenuti visivi, stiamo facendo investimenti diretti e siamo profondamente coinvolti nella pianificazione e nello sviluppo di diverse produzioni. Super Mario Bros - Il film, una produzione congiunta con Illumination, è stato pubblicato nell'aprile dello scorso anno ed è stato visto nelle sale da circa 170 milioni di persone."

L'immagine ufficiale usata da Nintendo per indicare la sua produzione cinematografica

"Questo film è stato apprezzato da persone di tutte le età in tutto il mondo, indipendentemente dall'esperienza con i videogiochi, rendendo Mario più familiare a un pubblico più vasto che mai. In prospettiva, stiamo creando un nuovo film d'animazione basato sul mondo di Super Mario Bros, che sarà pubblicato nelle sale nell'aprile 2026. Inoltre, stiamo pianificando e sviluppando un film live-action di The Legend of Zelda."

Per il momento, il film di The Legend of Zelda (che ricordiamo è in produzione insieme a Sony) non ha una data, ma visto che è posizionato nel 202X possiamo supporre che Nintendo speri di non cadere nella prossima decade prima di pubblicarlo.