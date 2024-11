Twitch cambia le regole su "politica e questioni sociali sensibili", in tempo per le elezioni americane

Una settimana fa Twitch ha cambiato le regole della piattaforma di video streaming riguardo la " politica e questioni sociali sensibili ". Gli streamer dovevano avere una etichetta dedicata se volevano parlare di tali argomenti. Ora, giusto in tempo per le elezioni americane , la compagnia ha modificato ancora una volta il regolamento e spiegato che i content creator possono parlare delle loro "esperienze personali" senza dover categorizzare lo stream come "politica".

La spiegazione di Twitch

Tramite Twitter, Twitch scrive: "Abbiamo apportato alcuni aggiornamenti alla nostra politica per chiarire meglio ciò che necessita di un'etichetta di classificazione dei contenuti (CCL) "Politica e questioni sociali sensibili"."

"Vogliamo chiarire che non è necessario etichettare il vostro stream se state parlando della vostra esperienza personale. Abbiamo chiarito questo aspetto nelle nostre linee guida CCL. Abbiamo anche chiarito che l'etichetta è necessaria solo se la discussione degli argomenti elencati è il fulcro dello stream."

"Il nostro obiettivo, come per ogni CCL, è quello di fornire agli spettatori e ai brand maggiori informazioni su ciò che accade in un determinato stream, in modo che possano decidere con cognizione di causa cosa guardare e dove interagire."

Una delle critiche rivolte a Twitch è che creare una etichetta per "politica e questioni sociali sensibili" permette facilmente a persone tossiche di trovare streamer che stanno parlando di tali argomenti e attaccarli in chat.

