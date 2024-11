Disponibile su Steam la funzione "Registrazione del gioco", per creare video condivisibili sulla piattaforma

Dopo un periodo passato in beta, la funzione Registrazione del gioco di Steam è ora disponibile per tutti gli utenti della piattaforma. È un un nuovo sistema integrato per creare e condividere filmati di gioco, che toglie la necessità di usare software esterni,, tranne per esigenze particolari. Viene eseguito in background e ha vari strumenti collegati. Potete usare Registrazione del gioco sia per catturare dei momenti chiave del gameplay del titolo che state giocando, sia per fare lunghi video, magari di intere campagne.