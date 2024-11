Hogwarts Legacy ha appena superato un nuovo traguardo di vendite: non si ferma più

Le ultime informazioni su Hogwarts Legacy

Non stupisce nessuno, quindi, che un seguito di Hogwarts Legacy sia considerata una grande priorità. Variety spiega che Warner Bros. vuole produrre un nuovo gioco quanto prima per continuare a cavalcare l'onda del successo. Inoltre, i rumor parlano di una versione "Definitiva" del primo capitolo, con nuovi contenuti. Anche in questo caso non è un'idea che ci stupisce, perché permetterebbe all'editore di capitalizzare ancora di più sul successo del gioco.

Warner Bros. segnala anche che non vede grandi differenze tra i giovani fan e quelli più vecchi: tutti sono grandi fan di Harry Potter e tutti cercano "un'esperienza autentica" che li appassioni.

Come vi abbiamo segnalato, inoltre, il seguito di Hogwarts Legacy sarebbe anche collegato alla serie TV di Harry Potter in produzione. Di nuovo, non è strano che Warner Bros. voglia collegare e ampliare il successo di due sue produzioni di grande calibro.