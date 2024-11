Gli abbonati di Nintendo Switch Online calano e l'editore dice qual è il possibile motivo

Nintendo è nota come una delle compagnie più reazionarie, che approccia le novità con calma e senza voler inseguire la moda del momento. Un esempio è con i servizi online, che solo con l'ultima generazione hanno divenire un po' più centrali nell'ecosistema della grande N. Anche il pubblico ha avuto bisogno di un po' di tempo per abituarsi alle proposte della compagnia, ma pare che il risultato finale sia positivo sebbene in calo rispetto all'anno scorso.

Nintendo segnala infatti che ci sono oltre 34 milioni di iscritti a Nintendo Switch Online, il suo servizio in abbonamento che permette di giocare online e avere accesso a un catalogo di giochi retro, oltre ad altri piccoli vantaggi. Si tratta di un calo rispetto allo scorso anno, ma secondo Nintendo più persone optano per la versione più costosa del servizio: anche se non viene precisato, questo potrebbe controbilanciare il calo di abbonati e mantenere i guadagni elevati.