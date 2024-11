L'annuncio della retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 con Nintendo Switch fa volare le azioni di Nintendo

Giù e su

Gli investitori non hanno visto di buon occhio il risultato negativo e la mancanza di annunci relativi a Nintendo Switch 2.

Poche ore dopo però è arrivata la notizia sulla retrocompatibilità e le azioni hanno iniziato a risalire, con il titolo che ha chiuso la giornata a +5.80%. Stando all'analista Dr. Serkan Toto, che si occupa da anni di monitorare l'andamento dell'industria dei videogiochi giapponese, gli investitori hanno risposto positivamente alla novità perché l'hanno letta come un segno di continuità tra Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Insomma, la nuova console non sarà troppo sperimentale, come accaduto ad esempio con Wii U dopo Wii, ma un prodotto in linea con il precedente, il cui successo è stato dirompente.