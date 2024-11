Le vendite di Nintendo Switch rallentano, scopriamo il nuovo totale

Anche gli azionisti aspettano Nintendo Switch 2

Con Nintendo Switch 2 praticamente pronto e un reveal ufficiale che arriverà probabilmeente a gennaio, l'azienda ha già pronta la sua strategia per il dopo Switch e ormai anche gli azionisti scalpitano.

Il calo nelle vendite hardware, pari al 31%, indica infatti in maniera eloquente che ormai i tempi sono maturi per un avvicendamento e l'attuale modello ha esaurito la propria spinta propulsiva, a meno di tagli di prezzo che però non appartengono al modus operandi dell'azienda.