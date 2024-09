Nintendo Switch 2 è pronto, dice un produttore che parla di uscita, prezzo e Joy-Con

Nintendo Switch 2 è pronto: lo ha dichiarato Ruben Mercado, presidente di un'azienda che produce accessori anche per la nuova console e che ha potuto dunque visionarne un modello completo, lo stesso che troveremo nei negozi all'inizio del 2025.

Quando, esattamente? La data di uscita di Nintendo Switch 2 secondo Mercado sarà collocata a marzo o ad aprile del prossimo anno a seconda dei numeri realizzati dalla casa giapponese: se l'attuale anno fiscale sarà soddisfacente, il lancio avverrà ad aprile; diversamente, verrà anticipato a marzo.

Il produttore ha quindi parlato del prezzo di Nintendo Switch 2, che a suo dire sarà superiore rispetto all'attuale modello ma inferiore se confrontato alle cifre richieste per le console Sony e Microsoft, dunque probabilmente una cifra a metà strada fra i 400€ e i 500€.

Infine i Joy-Con, che saranno diversi da come ce li aspettiamo visto che l'azienda di Mercado non è stata in grado di realizzare l'accessorio più richiesto dai suoi utenti, ovverosia delle protezioni per gli stick analogici.

"Quando assisterete alla presentazione della console capirete cosa intendo", ha detto il produttore, confermando che i Joy-Con di Switch 2 vanteranno un sistema di aggancio magnetico ma anche un qualche tipo di ancoraggio che impedirà loro di cadere.