Il remake di Silent Hill 2 non segnerà la fine dell'avventura di Bloober Team con Konami

Il remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team ha recuperato molto terreno dopo le ultime uscite pubbliche, facendo ben sperare per il suo lancio e facendo capire che spesso del materiale marketing sbagliato può fare tutta la differenza del mondo sulla percezione di un gioco da parte del pubblico. Detto questo, sembra che la collaborazione tra Konami e lo studio di sviluppo sia stata abbastanza forte da proseguire anche in futuro, pur in termini che non sono stati svelati.

A suggerirlo è staot Piotr Babieno, il CEO di Bloober Team, che durante una recente intervista con la testata polacca Bankier ha suggerito che il suo studio continuerà a lavorare con Konami dopo Silent Hill 2. "Potete aspettarvi che questa non sia la fine dell'avventura con Konami", ha detto precisamente.

Naturalmente una frase così vaga è aperta a diverse interpretazioni, come ad esempio la possibilità di vedere in futuro un altro remake, oppure un gioco della serie completamente nuovo. Magari ci potrebbe essere qualcosa di non legato a Silent Hill, nonostante il background di Bloober sia essenzialmente negli horror e quindi è difficile che si imbarchi a fare altro.

Staremo a vedere, come si suol dire in questi casi, anche perché ogni ipotesi sarebbe davvero prematura in questo momento. Per il resto vi ricordiamo che Silent Hill 2 sarà lanciato l'8 ottobre su PlayStation 5 e PC. Chissà se in futuro vedremo anche una versione Xbox Series X e S.