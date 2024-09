Il possibile design di Nintendo Switch 2 emergerebbe dalle prime presunte immagini non ufficiali, con specifiche

In base a quanto è possibile vedere, si tratterebbe di una console davvero molto simile all'attuale Nintendo Switch ma con un display che sembra essere più ampio (8 pollici, in base al leak), e con cornici di dimensioni minori che rendono l'aspetto generale più elegante, con una configurazione dei controlli molto vicina a quella originale.

Su internet sono state diffuse quelle che vengono considerate delle possibili prime immagini di Nintendo Switch 2 , nella fattispecie render e foto basati sull'hardware attualmente in produzione presso alcuni stabilimenti in Cina, dunque immagini non ufficiali ma che possono dare un'idea precisa di quello che potrebbe essere il design della nuova console.

Le caratteristiche tecniche di Nintendo Switch 2?

In base ai render diffusi, sembra che il dispositivo abbia più porte USB-C sia nella parte superiore che in quella inferiore, oltre ad altri elementi differenti che non sono facilmente visibili in queste immagini.

Un'immagine frontale dai presunti render di Nintendo Switch 2

Sarebbero emerse anche delle specifiche tecniche di Nintendo Switch 2, ancora in buona parte misteriose in mancanza di ulteriori spiegazioni.

Il presunto retro di Nintendo Switch 2, in base ai render non ufficiali

Queste sarebbero le caratteristiche emerse:

SoCl (CPU + GPU) model: GMLX30-R-A1

Memoria: (6GX2 dual channel, LPDDR5X, 7500 MT/s)

Memoria Flash (256GB, UFS 3.1, by Kaixia, 2100 MB/s)

Audio chip: Ruiwu ALC5658-CG

NFC reader model: NXP IPN7160B1HN

Microfono: CMB-MIC-X7

Doppia ventola di raffreddamento con dissipatore in rame

Conversione segnale video DisplayPort to HDMI: chip Ruixian RTD2175N (supporto per HDMI 2.1)

Network chip: Ruiming RTL8153B-VB-CG e Gigabit Ethernet (la base ha una connessione via cavo)

Microcontroller chip model: STMicroelectronics

Speaker: MUSE BOX-L and MUSE BOX-R (two-channel stereo)

Ovviamente va tutto preso come voce di corridoio, ma quantomeno in questo caso ci sono dei materiali piuttosto interessanti da visionare.

Una possibile foto di quelli che dovrebbero essere i nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2

Potete trovare ulteriori immagini a questo indirizzo sul forum ResetEra.

Di recente dalle voci di corridoio è emerso che Nintendo Switch 2 sarebbe già in produzione, con un nome ufficiale e nuovi dettagli, e che potrebbe essere annunciato presto, con un prezzo molto interessante.