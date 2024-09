Il nuovo Battlefield può battere Call of Duty per Vince Zampella, sarà diverso da Battlefield 2042

Secondo Vince Zampella , appuntato come nuovo capo dello sviluppo di Battlefield , il nuovo capitolo in sviluppo " può assolutamente battere Call of Duty " in termini di vendite e successo sul pubblico, riferendo inoltre che sarà diverso da Battlefield 2042, pur non volendo vedere l'ultimo capitolo come un fallimento.

Una grande rivalità

Presentando il nuovo gioco in sviluppo, Zampella si è lanciato anche in un possibile confronto con il grande rivale in termini di sparatutto in prima persona, dimostrandosi alquanto speranzoso sui risultati raggiungibili dal nuovo capitolo.

La prima immagine del nuovo Battlefield

"Se si guarda ai migliori Battlefield, questi hanno superato le vendite di Call of Duty e di altri giochi, avanti e indietro", ha spiegato Zampella.

"Quindi penso che sia assolutamente possibile", ha riferito il capo dello sviluppo di Battlefield, riferendo alla possibilità di battere Call of Duty. Tuttavia, non è proprio l'obiettivo che il team si è posto in maniera diretta: "Non vogliamo distruggere Call of Duty", ha spiegato, "Stiamo creando qualcosa di diverso e qualcosa che ci rappresenta", tuttavia ha confermato come sia "assolutamente possibile" che il nuovo Battlefield sconfigga Call of Duty.

Per raggiungere tale risultato, il nuovo capitolo sembra essere qualcosa di diverso dall'ultimo visto: sebbene Zampella non voglia vedere Battlefield 2042 come un fallimento, il nuovo titolo sarà comunque diverso.