Il nuovo Battlefield si mostra in una prima immagine: ambientazione, periodo d'uscita e altri dettagli svelati

In un'intervista pubblicata da IGN, Vince Zampella di Respawn ha parlato in maniera più approfondita del nuovo Battlefield in sviluppo, svelando anche una prima immagine ufficiale del gioco oltre che l'ambientazione e il periodo di uscita previsto.

Ritorno alle origini per Battlefield

Tra le altre caratteristiche tradizionaliste, il gioco recupererà il sistema basato sulle classi, anche in questo caso riprendendo uno degli elementi distintivi del gameplay della serie.

La prima immagine concept art del nuovo Battlefield

Per quanto riguarda il periodo di uscita, gli sviluppatori al momento puntano al 2025, ma non ci sono ancora informazioni precise al riguardo.

In base a quanto riferito anche da altre informazioni, ma in questo caso giunte non in maniera ufficiale (riportate però dall'affidabile giornalista Tom Henderson su Insider-Gaming), il nuovo Battlefield dovrebbe avere due modalità principali con una classicamente Battle Royale e un'altra chiamata Gauntlet, che vede le squadre impegnate in missioni incentrate sul completamento di vari obiettivi, con un punteggio collegato a questi.

Dopo la parziale delusione di Battlefield 2042, EA ha organizzato un rilancio in grande stile per il nuovo capitolo, che coinvolge direttamente Zampella in una riorganizzazione generale dei team dedicati, all'interno di una produzione che sembra davvero di grosso calibro.