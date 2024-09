Steam fa partire tanti nuovi sconti con il Festival degli Aeroplani, Treni e Automobili

Steam ha fatto partire una nuova mandata di sconti con il Festival degli Aeroplani, Treni e Automobili, che sintetizza in maniera efficace quali sono le tematiche principali dell'iniziativa sebbene questa si estenda anche oltre i confini che potrebbero risultare evidenti.

Il tema principale degli sconti fa intuire che i giochi protagonisti siano soprattutto simulazioni, e in effetti queste sono presenti in gran quantità in questa nuova promozione, ma in verità vi si trovano anche titoli piuttosto differenti, il cui inserimento potrebbe non essere così ovvio.

Trattandosi dell'ambito PC, le simulazioni sono comunque ovviamente presenti in quantità importante, e dentro a questi saldi ci possiamo trovare veramente di tutto, per chi ha un po' d'interesse nell'ambito in questione.