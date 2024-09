Blade Runner 2033: Labyrinth potrebbe non vedere mai la luce del giorno: ha lasciato anche la director

Negli scorsi giorni sono state annunciate le dimissioni dei dipendenti di Annapurna Interactive: venticinque su venticinque. Il motivo è noto: dissapori con la dirigenza della compagnia. Molti avevano già sollevato dubbi sul destino di alcuni progetti interni, ma ora la situazione si sta facendo più chiara, e non certo in senso positivo. Ad esempio, Blade Runner 2033: Labyrinth viene dato da molti per spacciato , considerando che ha perso l'intero team di sviluppo, director compresa , che oggi ha confermato il suo addio modificando i suoi profili lavorativi.

Destino incerto

Chelsea Hash, questo il suo nome, ha cambiato il suo profilo LinkedIn, segnandosi come "ex Game Director di Annapurna Interactive", facendo così partire le speculazioni sul gioco.

Che la Hash avesse dato le dimissioni era cosa nota, ma l'ufficializzazione del suo addio è stato visto come il segno della fine del nuovo Blade Runner, almeno nel suo stato attuale. La Hash ha lavorato in passato a Solar Ash per Heart Machine e a What Remains of Edith Finch per Giant Sparrow, due titoli non da poco.

Blade Runner 2033: Labyrinth è stato descritto come il gioco che riporterà la serie in forma videoludica dopo 25 anni. A questo punto non è chiaro se ci riuscirà. La storia dovrebbe svolgersi dopo quella di Blade Runner 2049. Annapurna non aveva condiviso molte informazioni sul gioco, limitandosi a pubblicare un teaser e parlando di lancio su PC e console in data da annunciare.

Certo, sarebbe davvero un peccato se un progetto simile finisse in questo modo, visti anche i talenti che ci stavano lavorando. Detto questo, anche l'ipotesi che venga preso da un altro team è molto controversa, considerando che i nuovi sviluppatori dovrebbero innestarsi sul lavoro di qualcun altro, senza alcuna guida.