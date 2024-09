Nintendo Switch 2 potrebbe essere annunciato presto, con un prezzo molto interessante

Emergono altre voci di corridoio su Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console Nintendo che dovrebbe essere in arrivo l'anno prossimo: con un presunto leaker che avrebbe indicato il periodo previsto per l'annuncio e anche il prezzo del dispositivo, che visti i recenti sviluppi sembrerebbe decisamente interessante.

Le informazioni in questione arrivano da un leaker chiamato "moistycharlie", riferite su Discord. Quello che renderebbe le affermazioni potenzialmente verosimile è il fatto che il medesimo individuo aveva previsto con correttezza l'annuncio di PS5 Pro per il 10 settembre, ma il tutto va preso comunque come delle voci di corridoio incontrollate.

"Switch 2 verrà annunciato all'inizio del mese prossimo", ha riferito il personaggio, "Sto sentendo che il prezzo di base sarà di 400 dollari", ma non sono le uniche affermazioni fatte.