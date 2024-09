Steam Deck è in sconto: questo è il momento giusto per acquistarla

Pare che Valve non sappia della crisi del mercato dell'hardware attuale e riesca addirittura a scontare Steam Deck, pur se non in modo permanente, invece di aumentarne il prezzo. La casa di Half-Life ha infatti lanciato dei saldi che coinvolgono i modelli da 64 GB e 512 GB di Steam Deck LCD, che vengono venduti rispettivamente con il 15% e il 25% di sconto. Saranno in offerta fino al 26 settembre 2024, quindi avete un po' di tempo per pensarci su e decidere se fare il salto o meno. Valutate però anche il fatto che le offerte saranno attive fino a esaurimento scorte.