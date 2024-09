Gemini Live a sorpresa gratis per tutti: ecco come accedere all'IA conversazionale su Android

Google ha sorpreso tutti annunciando che Gemini Live è ora gratis per tutti gli utenti Android. Questa funzionalità, che permette conversazioni continue e bidirezionali con l'intelligenza artificiale, era stata inizialmente riservata agli abbonati Advanced. Ora, invece, tutti gli utenti Android potranno sperimentare un dialogo quasi umano con l'IA, aprendo nuove possibilità di interazione.

L'accesso a Gemini Live avviene tramite una nuova icona circolare, posizionata nell'angolo in basso a destra dell'overlay di Gemini o nell'app completa. Una volta attivata, l'interfaccia a schermo intero offre pulsanti "Hold" e "End" per controllare la conversazione. Gemini Live continua a funzionare in background anche quando si esce dall'interfaccia o si blocca lo schermo, e una notifica permette di terminare la sessione o di interromperla semplicemente dicendo "stop".

Al termine di ogni conversazione, una trascrizione testuale delle domande e delle risposte viene salvata nella cronologia, consentendo di riprendere il dialogo in un secondo momento. Inoltre, Google ha introdotto 10 nuove voci per Gemini, che si applicano a tutte le interazioni con l'assistente, offrendo una maggiore varietà di toni e stili. Attualmente, Gemini Live non supporta le estensioni per accedere a Gmail, YouTube Music e altre app, ma queste funzionalità saranno introdotte in futuro.

Ma c'è un però: Gemini Live al momento è disponibile solo in inglese, quindi il rollout dell'IA conversazionale avverrà solo sui dispositivi impostati in questa lingua. Per provarlo occorre cambiare le impostazioni del dispositivo.

Oltre a Gemini Live, Google ha anche portato i "Gems" - modelli AI specializzati - direttamente nell'app Gemini per Android. Questi Gems, annunciati al Google I/O 2024, sono versioni specializzate dell'IA di Gemini, progettate per compiti specifici come l'apprendimento, il brainstorming, la guida alla carriera, l'editing di testi e la programmazione.

Tuttavia, la creazione di nuovi Gems personalizzati non è ancora possibile direttamente dall'app. Gli utenti dovranno visitare il sito web di Gemini per impostare istruzioni personalizzate, che poi saranno accessibili dall'app mobile. Mentre alcune funzionalità come Gemini Live sono gratuite, l'accesso ai Gems richiede ancora un abbonamento a Gemini Advanced.