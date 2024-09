Apple iPhone 16 è il prenotazione su Amazon in tutti i modelli: vediamo prezzi e data di uscita

È ora possibile tramite Amazon Italia fare la prenotazione dei nuovi modelli degli smartphone Apple, iPhone 16. La data di uscita è il 20 settembre 2024. Le versioni disponibili sono quello standard, il modello Plus, il Pro e il Pro Max, con prezzi via via più grandi e vari tagli di spazio di archiviazione. Potete trovare i dispositivi a questo indirizzi su Amazon:

Il modello meno costoso di iPhone 16 viene 979€, mentre quello più costoso arriva a 1.989€. Tutti sono in prenotazione a prezzo minimo garantito, ma non ci aspettiamo che avvenga uno sconto prima del lancio. La prenotazione è comoda per assicurarsi una unità al lancio e una spedizione più rapida possibile.