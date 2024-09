Citizen Sleeper ha superato il milione di giocatori, per la sorpresa del suo autore

Citizen Sleeper, il gioco di ruolo e avventura di Jump Over the Age, ha raggiunto un traguardo impressionante e inatteso per lo studio di sviluppo (composto dal solo Gareth Damian Martin): ha superato il milione di giocatori. L'annuncio è stato dato da Martin stesso, che ha scritto sui social media:

"Pensavo davvero che questo gioco sarebbe rimasto di nicchia..." Invece non è andata proprio così. Detto questo, che Citizen Sleeper fosse un successo lo si sapeva già, visto che a febbraio 2023 aveva superato i 500.000 giocatori (fu lanciato il 5 maggio 2022). Facendo un rapido calcolo, ha impiegato altri 18 mesi per superare il milione di giocatori.