La serie di GTA ha raggiunto un traguardo di vendite straordinario

La serie di Grand Theft Auto ha venduto finora quasi 455 milioni di copie: lo ha annunciato Take-Two, ribadendo che GTA V ha contribuito in maniera massiccia al raggiungimento di tali risultati con i suoi 215 milioni di copie.

Accreditato come il secondo videogioco più venduto di sempre dietro solo a Minecraft, Grand Theft Auto V ha fatto il proprio debutto nel 2013 su PS3 e Xbox 360, ma ha goduto di riedizioni che gli hanno permesso di approdare anche sulle successive due generazioni di console, oltre che su PC.

Numeri incredibili li ha macinati anche la piattaforma GTA Online, che stando alle informazioni di Take-Two ha totalizzato un miliardo di dollari di incassi, imponendosi come il prodotto di intrattenimento venduto più rapidamente nella storia.

Durante l'incontro con gli investitori di ieri, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, è tornato ad affrontare l'argomento del prezzo di GTA 6, senza però fornire conferme ufficiali in merito alla somma che verrà richiesta per il nuovo episodio della serie.