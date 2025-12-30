Volete giocare GTA in ordine cronologico? Ecco la timeline completa

IGN ha pubblicato un approfondimento per chi desidera giocare gli episodi di GTA in ordine cronologico, riportando la timeline completa della serie targata Rockstar Games quando manca poco meno di un anno al lancio di Grand Theft Auto VI.

Il franchise è composto al momento da sedici fra giochi ed espansioni, che però in realtà si intrecciano nell'ambito di tre differenti linee temporali che il team di sviluppo ha dichiarato indipendenti fra di loro: la timeline 2D, la timeline 3D e la timeline HD.

Come saprete, la saga ha avuto inizio nel 1997 con due episodi bidimensionali e altrettante espansioni, London 1961 e London 1969, che hanno stabilito alcuni aspetti che Rockstar Games avrebbe mantenuto nel corso del tempo, dal tono irriverente al grado di libertà garantito da una struttura aperta.

È stato tuttavia con l'avvento della timeline 3D, inaugurata nel 2000 dall'uscita di GTA 3, che il franchise è riuscito a cambiare per sempre l'industria videoludica, introducendo meccaniche e soluzioni che sono poi state riprese da innumerevoli altre produzioni, sebbene di rado con un successo paragonabile.