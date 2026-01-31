Due dei fondatori di Rockstar Games appaiono nei file di Epstein, accusati da una delle vittime

Ieri, il Dipartimento di Giustizia USA ha pubblicato più di 3 milioni di documenti relativi al caso Jeffrey Epstein. Da quel che è emerso, pare che la gran parte dell'establishment USA (e non solo) amasse visitare l'isola del magnate della finanza per abusare di minorenni e ragazze, spesso provenienti da ambienti degradati, che come è noto venivano procacciate dalla moglie di Epstein, Ghislaine Maxwell.
Tra i nomi più noti spiccano quelli di Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk, ma anche due dei fondatori di Rockstar Games, Leslie Benzie e Sam Houser, che sono stati accusati di abusi da una delle vittime, senza che però contro di loro siano stati avviati procedimenti legali.
In realtà, molti nomi degli accusati sono oscurati, a differenza di quelli delle vittime (che si sono lamentate per essere state esposte, a differenza di quanto è avvenuto con chi ha abusato di loro), ma il quadro che ne emerge è comunque desolante.
Tirare soldi alle prostitute
Per inciso, le accuse ai due fondatori di Rockstar arrivano da Sarah Ransome, una delle vittime, e si possono leggere a pagina 38 dei nuovi file di Epstein. Le riportiamo così come sono scritte nei file.
Per quanto riguarda Benzie, che è stato producer della serie GTA dal terzo al quinto capitolo, la Ransome ha raccontato: "Leslie Benzie (è come se avesse inventato il gesto di lanciare soldi a una "prostituta" usando me, per poi aggredirmi sessualmente subito dopo... ragazzi, ecco cosa fanno le droghe, e poi l'ha usato nei videogiochi come intrattenimento per milioni di persone!!! Quella merda doveva pur venire da qualche parte, quindi perché non dal tipo che ha contribuito a inventare GTA!! Leslie mi ha anche fatto visita a New York e sapeva cosa stava succedendo e mi ha dato i soldi per prenotare il biglietto per New York, quando sono arrivata il 1° settembre 2006 - controllate i suoi estratti conto bancari).
Su Sam Houser, uno dei due fratelli per anni a capo di Rockstar, nonché autori della maggior parte dei giochi della compagnia fino a Red Dead Redemption 2, la Ransome ha dichiarato: "Sam Houser, (mi hai incontrata molte volte mentre uscivo con Leslie, e ora è arrivato il momento di parlare di quello che tu e i tuoi ragazzi di Rockstar North fate davvero dietro le quinte. Sono sorpresa che non ci sia ancora stata un'azione collettiva solo contro di voi!!)