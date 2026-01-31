Due dei fondatori di Rockstar Games appaiono nei file di Epstein, accusati da una delle vittime

In realtà, molti nomi degli accusati sono oscurati , a differenza di quelli delle vittime (che si sono lamentate per essere state esposte, a differenza di quanto è avvenuto con chi ha abusato di loro), ma il quadro che ne emerge è comunque desolante.

Ieri, il Dipartimento di Giustizia USA ha pubblicato più di 3 milioni di documenti relativi al caso Jeffrey Epstein . Da quel che è emerso, pare che la gran parte dell'establishment USA (e non solo) amasse visitare l'isola del magnate della finanza per abusare di minorenni e ragazze, spesso provenienti da ambienti degradati, che come è noto venivano procacciate dalla moglie di Epstein, Ghislaine Maxwell.

Tirare soldi alle prostitute

Per inciso, le accuse ai due fondatori di Rockstar arrivano da Sarah Ransome, una delle vittime, e si possono leggere a pagina 38 dei nuovi file di Epstein. Le riportiamo così come sono scritte nei file.

La testimonianza della Ransome

Per quanto riguarda Benzie, che è stato producer della serie GTA dal terzo al quinto capitolo, la Ransome ha raccontato: "Leslie Benzie (è come se avesse inventato il gesto di lanciare soldi a una "prostituta" usando me, per poi aggredirmi sessualmente subito dopo... ragazzi, ecco cosa fanno le droghe, e poi l'ha usato nei videogiochi come intrattenimento per milioni di persone!!! Quella merda doveva pur venire da qualche parte, quindi perché non dal tipo che ha contribuito a inventare GTA!! Leslie mi ha anche fatto visita a New York e sapeva cosa stava succedendo e mi ha dato i soldi per prenotare il biglietto per New York, quando sono arrivata il 1° settembre 2006 - controllate i suoi estratti conto bancari).

Su Sam Houser, uno dei due fratelli per anni a capo di Rockstar, nonché autori della maggior parte dei giochi della compagnia fino a Red Dead Redemption 2, la Ransome ha dichiarato: "Sam Houser, (mi hai incontrata molte volte mentre uscivo con Leslie, e ora è arrivato il momento di parlare di quello che tu e i tuoi ragazzi di Rockstar North fate davvero dietro le quinte. Sono sorpresa che non ci sia ancora stata un'azione collettiva solo contro di voi!!)