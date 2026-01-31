Jeffrey Epstein venne bannato da Xbox Live per "molestie, minacce e abusi ai giocatori"

Con la pubblicazione di vari "Epstein Files", come vengono identificati dai media i documenti desecretati sul caso Epstein che stanno sconvolgendo il discorso pubblico in USA e non solo, è emerso anche un particolare interessante per quanto riguarda il mondo dei videogiochi: Jeffrey Epstein venne bannato da Xbox Live nel 2013 per "molestie, minacce e abusi ai giocatori".

La questione è stata riportata da varie testate americane ora che vari documenti relativi alla questione sono stati resi pubblici, e a quanto pare dimostra come ci siano propaggini anche in ambito videoludico di questo clamoroso caso giudiziario che ha sconvolto anche i vertici della politica americana.

La cosa viene riportata con email e messaggi ufficiali da parte di Microsoft Xbox a supporto della decisione presa, che a quanto pare sarebbe stata il risultato di un procedimento automatico.