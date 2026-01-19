Un'esplosione ha colpito Rockstar North, il team di GTA 6: quartier generale danneggiato

Una notizia piuttosto allarmante è arrivata in queste ore da Edimburgo, dove si trova il quartier generale di Rockstar North, il team che sta lavorando a GTA 6, che a quanto pare è stato danneggiato da un'esplosione.
Fortunatamente sembra non ci siano state vittime né feriti, ma il quartier generale di Rockstar North è stato danneggiato e sigillato dalle forze dell'ordine dopo essere stato evacuato, in modo da valutare precisamente l'entità dei danni rilevati e la dinamica della questione.
In base a quanto riportato dai giornali locali, pare che nelle prime ore della giornata si sia verificata una forte esplosione all'interno dei locali dello studio che al momento è impegnato anche sull'attesissimo Grand Theft Auto 6, bloccando ovviamente le operazioni negli uffici e l'accesso al quartier generale.
Una caldaia all'origine dell'incidente?
In attesa di ulteriori spiegazioni sull'esplosione avvenuta in Rockstar North, le prime comunicazioni parlano di un incidente avvenuto nella "stanza della caldaia", facendo dunque pensare a un malfunzionamento di questa come causa dell'esplosione.
Un portavoce dello Scottish Fire and Rescue Service (SFRS) ha confermato di aver ricevuto una chiamata per intervenire nell'edificio alle ore 5:02 del mattino locali: "Abbiamo mobilizzato tre pompe e quattro dei nostri apparecchi specializzati", ha riferito il portavoce, "È un'operazione ancora in corso e siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti".
I Vigili del Fuoco al momento stanno valutando anche gli eventuali danni strutturali e le operazioni da effettuare per mettere in sicurezza l'edificio, in ogni caso non sembrano esserci state persone colpite dall'esplosione.
