Un'esplosione ha colpito Rockstar North, il team di GTA 6: quartier generale danneggiato

Una notizia piuttosto allarmante è arrivata in queste ore da Edimburgo, dove si trova il quartier generale di Rockstar North, il team che sta lavorando a GTA 6, che a quanto pare è stato danneggiato da un'esplosione.

Fortunatamente sembra non ci siano state vittime né feriti, ma il quartier generale di Rockstar North è stato danneggiato e sigillato dalle forze dell'ordine dopo essere stato evacuato, in modo da valutare precisamente l'entità dei danni rilevati e la dinamica della questione.

In base a quanto riportato dai giornali locali, pare che nelle prime ore della giornata si sia verificata una forte esplosione all'interno dei locali dello studio che al momento è impegnato anche sull'attesissimo Grand Theft Auto 6, bloccando ovviamente le operazioni negli uffici e l'accesso al quartier generale.