PS5 verso nuovi record grazie a GTA 6: Sony punta al trimestre migliore di sempre

L'effetto GTA 6

Secondo Serkan Toto, fondatore della società di consulenza Kantan Games, GTA 6 potrebbe spingere le vendite di PS5 verso livelli mai registrati da un modello della famiglia PlayStation. L'analista sostiene che il titolo potrebbe generare il miglior trimestre di sempre per la console, dal momento che la serie Grand Theft Auto è storicamente in grado di trascinare l'intero mercato grazie a un bacino d'utenza vastissimo e a cicli di acquisto fortemente orientati al day one.

PS5 potrebbe raggiungere nuovi record grazie a GTA 6

L'interesse verso il gioco arriva in un momento in cui le vendite hardware mostrano segni di rallentamento. Nel trimestre ottobre dicembre Sony ha distribuito 8 milioni di unità di PS5, un calo del 16 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il progressivo invecchiamento della console rende rilevante la spinta commerciale offerta da un titolo di portata eccezionale come GTA 6. Parallelamente la società ha comunicato un aumento degli utenti attivi su PlayStation Network, segnale di un ecosistema digitale ancora in forte attrazione.

Le previsioni più ottimistiche derivano anche dalle performance economiche dell'unità gaming. L'utile operativo ha raggiunto 140 miliardi e 800 milioni di yen, pari a circa 761 milioni di euro, sostenuto da vendite software più robuste e dal cambio favorevole. Questo risultato alimenta la convinzione che la base installata della console possa crescere ulteriormente in prossimità del lancio di novembre, con un conseguente incremento della spesa per contenuti e servizi collegati.

Il gruppo ha registrato un utile operativo trimestrale di 515 miliardi di yen, circa 2 miliardi e 780 milioni di euro, e ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero esercizio a 1.540 miliardi di yen, ovvero circa 8 miliardi e 320 milioni di euro. La crescita è stata trainata soprattutto dalla divisione sensori d'immagine, in aumento del 21 per cento, e dalla divisione musica, sostenuta dai ricavi di streaming e concerti. Questi elementi permettono di collegare ulteriori approfondimenti sull'andamento del conglomerato nei settori non legati al gaming.

Tra i fattori di rischio rimane l'aumento del costo dei chip di memoria, tema che ha influenzato sia i produttori di console sia aziende del comparto semiconduttori. Sony ha dichiarato di aver già assicurato la quantità minima necessaria per affrontare la stagione di fine anno e continuerà a negoziare con i fornitori per evitare carenze che potrebbero impattare il lancio di giochi di punta come GTA 6. Anche l'adozione crescente della IA nello sviluppo dei videogiochi alimenta incertezza, come dimostrato dal recente calo in borsa di diverse società del settore, come la stessa Take-Two che produce GTA 6, dopo l'annuncio di nuovi strumenti automatizzati presentati da Google.