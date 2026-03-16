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GTA 6 sale in alto tra i giochi più attesi nella classifica giapponese

Famitsu ha reso disponibile la classifica dei giochi più attesi in Giappone nell'ultimo periodo e ci permette così di vedere che GTA 6 è sempre più intrigante agli occhi dei nipponici.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/03/2026
Un personaggio di GTA 6 in barca con un ponte sullo sfondo
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Famitsu ha pubblicato la lista dei giochi più attesi secondo i voti dei lettori, che ci permette di avere un'idea di quali sono i titoli più interessanti agli occhi degli appassionati giapponesi.

Precisamente, questa classifica copre il periodo tra il 25 febbraio e il 3 marzo (arrivano sempre in "ritardo") e ci mostra anche giochi che sono già stati pubblicati al momento della scrittura, come Monster Hunter Stories 3.

La classifica dei giochi più attesi in Giappone

Ecco la Top 30 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

  1. [PS5] Pragmata - 599 voti
  2. [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 435 voti
  3. [PS5] Persona 4 Revival - 371 voti
  4. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 265 voti
  5. [NS2] Splatoon Raiders - 254 voti
  6. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 228 voti
  7. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 212 voti
  8. [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 209 voti
  9. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 207 voti
  10. [NS2] Pragmata - 201 voti
  11. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 180 voti
  12. [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 159 voti
  13. [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 148 voti
  14. [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 133 voti
  15. [NSW] Honogurashi no Niwa - 119 voti
  16. [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 117 voti
  17. [PS5] Ace Combat 8 - 111 voti
  18. [NS2] Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel - 109 voti
  19. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 108 voti
  20. [NSW] Genshin Impact - 106 voti
  21. [PS5] Monster Hunter Stories 3 - 90 voti
  22. [NS2] Winning Post 10 2026 - 85 voti
  23. [NS2] Honogurashi no Niwa - 82 voti
  24. [NSW] Culdcept Begins - 80 voti
  25. [NSW] Kyoto Xanadu - 77 voti
  26. [NSW] Trails in the Sky 2nd Chapter - 76 voti
  27. [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 74 voti
  28. [NSW] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered - 71 voti
  29. [NSW] Akiba Lost - 69 voti
  30. [NS2] Akiba Lost - 66 voti

Come sempre, Pragmata domina e continuerà a farlo fintanto che il gioco non sarà pubblicato. Anche Tomodachi Life: Una Vita da Sogno è molto desiderato dai giocatori giapponesi, senza grande sorpresa visto che è una delle prossime grandi esclusive di Nintendo.

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Incuriosisce invece GTA 6 che è riuscito a ottenere la settima posizione. In occidente è probabilmente il gioco più atteso, ma di norma tra i lettori di Famitsu non ottiene grande successo. Ora, però, pare star guadagnando voti. Avendo molti mesi di fronte a sé prima dell'uscita, è credibile che sarà in grado di accumulare sempre più fan da oggi a novembre.

Diteci, quali di questi è il gioco che attendete di più?

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