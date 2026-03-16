GTA 6 sale in alto tra i giochi più attesi nella classifica giapponese

Precisamente, questa classifica copre il periodo tra il 25 febbraio e il 3 marzo (arrivano sempre in "ritardo") e ci mostra anche giochi che sono già stati pubblicati al momento della scrittura, come Monster Hunter Stories 3.

Famitsu ha pubblicato la lista dei giochi più attesi secondo i voti dei lettori, che ci permette di avere un'idea di quali sono i titoli più interessanti agli occhi degli appassionati giapponesi.

La classifica dei giochi più attesi in Giappone

Ecco la Top 30 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[PS5] Pragmata - 599 voti [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 435 voti [PS5] Persona 4 Revival - 371 voti [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 265 voti [NS2] Splatoon Raiders - 254 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 228 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 212 voti [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 209 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 207 voti [NS2] Pragmata - 201 voti [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 180 voti [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 159 voti [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 148 voti [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 133 voti [NSW] Honogurashi no Niwa - 119 voti [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 117 voti [PS5] Ace Combat 8 - 111 voti [NS2] Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel - 109 voti [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 108 voti [NSW] Genshin Impact - 106 voti [PS5] Monster Hunter Stories 3 - 90 voti [NS2] Winning Post 10 2026 - 85 voti [NS2] Honogurashi no Niwa - 82 voti [NSW] Culdcept Begins - 80 voti [NSW] Kyoto Xanadu - 77 voti [NSW] Trails in the Sky 2nd Chapter - 76 voti [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 74 voti [NSW] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered - 71 voti [NSW] Akiba Lost - 69 voti [NS2] Akiba Lost - 66 voti

Come sempre, Pragmata domina e continuerà a farlo fintanto che il gioco non sarà pubblicato. Anche Tomodachi Life: Una Vita da Sogno è molto desiderato dai giocatori giapponesi, senza grande sorpresa visto che è una delle prossime grandi esclusive di Nintendo.

Incuriosisce invece GTA 6 che è riuscito a ottenere la settima posizione. In occidente è probabilmente il gioco più atteso, ma di norma tra i lettori di Famitsu non ottiene grande successo. Ora, però, pare star guadagnando voti. Avendo molti mesi di fronte a sé prima dell'uscita, è credibile che sarà in grado di accumulare sempre più fan da oggi a novembre.

Diteci, quali di questi è il gioco che attendete di più?