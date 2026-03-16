GTA 6 sale in alto tra i giochi più attesi nella classifica giapponese

Famitsu ha pubblicato la lista dei giochi più attesi secondo i voti dei lettori, che ci permette di avere un'idea di quali sono i titoli più interessanti agli occhi degli appassionati giapponesi.
Precisamente, questa classifica copre il periodo tra il 25 febbraio e il 3 marzo (arrivano sempre in "ritardo") e ci mostra anche giochi che sono già stati pubblicati al momento della scrittura, come Monster Hunter Stories 3.
La classifica dei giochi più attesi in Giappone
Ecco la Top 30 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:
- [PS5] Pragmata - 599 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 435 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 371 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 265 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 254 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 228 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 212 voti
- [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 209 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 207 voti
- [NS2] Pragmata - 201 voti
- [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 180 voti
- [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 159 voti
- [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 148 voti
- [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 133 voti
- [NSW] Honogurashi no Niwa - 119 voti
- [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 117 voti
- [PS5] Ace Combat 8 - 111 voti
- [NS2] Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel - 109 voti
- [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 108 voti
- [NSW] Genshin Impact - 106 voti
- [PS5] Monster Hunter Stories 3 - 90 voti
- [NS2] Winning Post 10 2026 - 85 voti
- [NS2] Honogurashi no Niwa - 82 voti
- [NSW] Culdcept Begins - 80 voti
- [NSW] Kyoto Xanadu - 77 voti
- [NSW] Trails in the Sky 2nd Chapter - 76 voti
- [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 74 voti
- [NSW] Utawarerumono: Past and Present Rediscovered - 71 voti
- [NSW] Akiba Lost - 69 voti
- [NS2] Akiba Lost - 66 voti
Come sempre, Pragmata domina e continuerà a farlo fintanto che il gioco non sarà pubblicato. Anche Tomodachi Life: Una Vita da Sogno è molto desiderato dai giocatori giapponesi, senza grande sorpresa visto che è una delle prossime grandi esclusive di Nintendo.
Incuriosisce invece GTA 6 che è riuscito a ottenere la settima posizione. In occidente è probabilmente il gioco più atteso, ma di norma tra i lettori di Famitsu non ottiene grande successo. Ora, però, pare star guadagnando voti. Avendo molti mesi di fronte a sé prima dell'uscita, è credibile che sarà in grado di accumulare sempre più fan da oggi a novembre.
Diteci, quali di questi è il gioco che attendete di più?