Persona 6 è stato annunciato e ha uno stile horror, molto diverso da Persona 5

Si tratta di un nuovo gioco di Atlus, previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sarà su Xbox Game Pass al lancio . Non è stato indicato un periodo di uscita.

In occasione dell'Xbox Game Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Persona 6 .

Il trailer di Persona 6

Il video si apre con una panoramica di quello che pare un cimitero, denso di tombe, in una notte buia e piovosa, nel mezzo di un inquietante bosco.

La descrizione ufficiale recita: "Una storia completamente nuova sta per svelarsi. L'attesissimo prossimo capitolo dell'iconica serie RPG offre una nuova e audace storia indipendente, che fonde una toccante vita quotidiana e nuovi personaggi con un'avventura soprannaturale adrenalinica. Che si tratti del vostro primo gioco di Persona o che siate qui fin dall'inizio, questo è per voi."

Diteci, cosa ne pensate di questo teaser di Persona 6? Vi intriga?