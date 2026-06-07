Persona 6 è stato annunciato e ha uno stile horror, molto diverso da Persona 5

In occasione dell'Xbox Game Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Persona 6.
Si tratta di un nuovo gioco di Atlus, previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sarà su Xbox Game Pass al lancio. Non è stato indicato un periodo di uscita.
Il trailer di Persona 6
Il video si apre con una panoramica di quello che pare un cimitero, denso di tombe, in una notte buia e piovosa, nel mezzo di un inquietante bosco.
La descrizione ufficiale recita: "Una storia completamente nuova sta per svelarsi. L'attesissimo prossimo capitolo dell'iconica serie RPG offre una nuova e audace storia indipendente, che fonde una toccante vita quotidiana e nuovi personaggi con un'avventura soprannaturale adrenalinica. Che si tratti del vostro primo gioco di Persona o che siate qui fin dall'inizio, questo è per voi."
Diteci, cosa ne pensate di questo teaser di Persona 6? Vi intriga?
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.