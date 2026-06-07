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Persona 6 è stato annunciato e ha uno stile horror, molto diverso da Persona 5

Durante l'Xbox Game Showcase 2026, Microsoft ha pubblicato il trailer di Persona 6, che ci permette di capire come a questo giro lo stile sarà più vicino ai primi capitoli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/06/2026
Il logo di Persona 6

In occasione dell'Xbox Game Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Persona 6.

Si tratta di un nuovo gioco di Atlus, previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sarà su Xbox Game Pass al lancio. Non è stato indicato un periodo di uscita.

Il trailer di Persona 6

Il video si apre con una panoramica di quello che pare un cimitero, denso di tombe, in una notte buia e piovosa, nel mezzo di un inquietante bosco.

La descrizione ufficiale recita: "Una storia completamente nuova sta per svelarsi. L'attesissimo prossimo capitolo dell'iconica serie RPG offre una nuova e audace storia indipendente, che fonde una toccante vita quotidiana e nuovi personaggi con un'avventura soprannaturale adrenalinica. Che si tratti del vostro primo gioco di Persona o che siate qui fin dall'inizio, questo è per voi."

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Diteci, cosa ne pensate di questo teaser di Persona 6? Vi intriga?

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