Crazy Taxi: World Tour è il ritorno della serie storica di Sega, annunciato con un trailer

Sapevamo che doveva tornare e la questione si è finalmente concretizzata all'Xbox Games Showcase con il trailer di presentazione di Crazy Taxi: World Tour, che ha mostrato sostanzialmente un nuovo capitolo della storica serie di giochi di guida arcade da parte di Sega.
Crazy Taxi: World Tour arriverà dunque nel 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, al termine di un lungo percorso che era iniziato alcuni anni fa, considerando che i primi teaser e indizi sul gioco erano emersi già nel 2023.
Da quanto possiamo vedere, sembra proprio una versione moderna, arricchita e potenziata del concept classico, che ci vede vestire i panni di un folle tassista alle prese con corse veramente fuori di testa in giro per la città.
Il classico arcade in una nuova versione
"È ora di guida spericolata, avventure folli e soldi a palate! Crazy Taxi è tornato e sta conquistando il mondo!" Dice Sega nella presentazione ufficiale di Crazy Taxi: World Tour, che mantiene intatto lo spirito originale, a quanto pare.
"In questa nuova avventura adrenalinica, segui Axel mentre dà la caccia ai misteriosi malviventi mascherati che gli hanno rubato il suo amato taxi. Affronta missioni estreme in giro per il mondo e guadagna un sacco di soldi".
In arrivo nel 2027, Crazy Taxi: World Tour sembra essere proprio quello che ci si potrebbe aspettare da un capitolo moderno della serie Sega, con tanto di buona vecchia "All I Want" degli Offspring come sottofondo musicale, a confermare la presenza di una colonna sonora sullo stile classico.
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