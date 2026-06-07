Crazy Taxi: World Tour è il ritorno della serie storica di Sega, annunciato con un trailer

Sapevamo che doveva tornare e la questione si è finalmente concretizzata all'Xbox Games Showcase con il trailer di presentazione di Crazy Taxi: World Tour, che ha mostrato sostanzialmente un nuovo capitolo della storica serie di giochi di guida arcade da parte di Sega.

Crazy Taxi: World Tour arriverà dunque nel 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, al termine di un lungo percorso che era iniziato alcuni anni fa, considerando che i primi teaser e indizi sul gioco erano emersi già nel 2023.

Da quanto possiamo vedere, sembra proprio una versione moderna, arricchita e potenziata del concept classico, che ci vede vestire i panni di un folle tassista alle prese con corse veramente fuori di testa in giro per la città.