Phantom Blade Zero è pronto, annunciata la data delle prenotazioni e una sorpresa

S-GAME ha annunciato che lo sviluppo di Phantom Blade Zero è completo e che le prenotazioni del gioco si apriranno il 12 agosto alle 4.00 italiane, venendo accompagnate per l'occasione da una sorpresa.
In concomitanza con la partenza dei preorder, infatti, il team di sviluppo pubblicherà un nuovo trailer della durata di ben undici minuti che introdurrà "nuovi contenuti narrativi, personaggi, combattimenti e qualcosa di inaspettato."
Anche l'annuncio di oggi è stato accompagnato da un video, sebbene in questo caso si tratti di un teaser particolarmente breve, appena trentaquattro secondi, in cui vediamo una donna che accoglie il protagonista di Phantom Blade Zero per poi andarsene.
Ad ogni modo, sono bastate queste poche informazioni per scatenare ancora una volta l'entusiasmo dei fan, che aspettano con trepidazione il lancio del gioco su PC e PS5, fissato al 29 ottobre.
Un progetto davvero interessante
Presentato tre anni or sono, Phantom Blade Zero ha subito suscitato la curiosità degli appassionati di action RPG grazie al suo sistema di combattimento veloce e spettacolare e alla storia del suo protagonista, Soul, un sicario appartenente a un'organizzazione segreta.
Quando l'uomo viene ingiustamente accusato di aver ucciso il proprio capo, è costretto a fuggire e viene ferito gravemente ma un misterioso guaritore riesce salvarlo, pur comunicandogli che gli restano soltanto sessantasei giorni di vita.
Soul decide di impiegare il tempo ancora a sua disposizione per scoprire la verità, smascherare il vero responsabile e ottenere l'agognata vendetta.