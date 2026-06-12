Phantom Blade Zero arriva troppo vicino a GTA 6? "Non ci abbiamo nemmeno pensato"

Sebbene fosse inizialmente previsto per settembre, Phantom Blade Zero arriverà il 29 ottobre 2026 e sarà quindi uno dei giochi più vicini a GTA 6 tra quelli in pubblicazione questo autunno. I giocatori si chiedono se non ci sia il rischio che l'opera venga messa in secondo piano dal titolo di Rockstar Games.
Gli sviluppatori, però, non paiono particolarmente preoccupati dalla questione.
Il commento degli autori di Phantom Blade Zero
Il director Qiwei Liang ha parlato con PC Gamer e ha spiegato che il team non ha nemmeno pensato alla competizione con GTA 6 e si sta focalizzando unicamente sull'usare il tempo aggiuntivo per perfezionare l'esperienza e ottimizzare il gioco, così da evitare una grande patch al lancio.
"Molte persone potrebbero pensare che abbiamo una qualche strategia di marketing per spostarlo dall'affollato settembre, e alcuni sono molto preoccupati del fatto che sia più vicino a novembre. Noi non pensiamo a nulla di tutto questo. Pensiamo solo alla qualità del prodotto stesso. Non credo che la concorrenza possa influenzare molto il successo di un'opera. Conta solo il prodotto stesso. Quindi direi che il 99% della decisione [riguardava] lo sviluppo."
Si tratta di un approccio coraggioso, in un certo senso, ma che lascia intuire come gli autori credano molto in Phantom Blade Zero e nelle sue qualità. Dopotutto, pare che Phantom Blade Zero stia riscuotendo grande successo anche fuori dalla Cina.
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