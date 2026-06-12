Phantom Blade Zero arriva troppo vicino a GTA 6? "Non ci abbiamo nemmeno pensato"

Sebbene fosse inizialmente previsto per settembre, Phantom Blade Zero arriverà il 29 ottobre 2026 e sarà quindi uno dei giochi più vicini a GTA 6 tra quelli in pubblicazione questo autunno. I giocatori si chiedono se non ci sia il rischio che l'opera venga messa in secondo piano dal titolo di Rockstar Games.

Gli sviluppatori, però, non paiono particolarmente preoccupati dalla questione.