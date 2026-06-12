2

L'artbook di Death Stranding 2: On the Beach è in sconto su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo l'artbook di Death Stranding 2: On the Beach da 256 pagine con uno sconto del 31%. Si tratta di un prodotto imperdibile per gli appassionati.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/06/2026
Artbook di Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Articoli News Video Immagini

Se sei un appassionato, l'artbook di Death Stranding 2: On the Beach è attualmente su Amazon a 38 € rispetto al prezzo consigliato di 54,90 €, permettendoti di risparmiare circa il 31%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un prodotto da collezione

Prima di tutto, specifichiamo che si tratta dell'edizione inglese con copertina rigida. Come ti abbiamo anticipato, si tratta di un artbook da 256 pagine ed è un prodotto ufficiale del videogioco Death Stranding 2: On the Beach, di Hideo Kojima.

The Art of Death Stranding 2: On the Beach
The Art of Death Stranding 2: On the Beach

Troverai le illustrazioni del celebre artista Yoji Shinkawa in un imperdibile prodotto da collezione. Che tu sia un appassionato o meno, le illustrazioni sono decisamente splendide. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'artbook di Death Stranding 2: On the Beach è in sconto su Amazon