L'artbook di Death Stranding 2: On the Beach è in sconto su Amazon

Se sei un appassionato, l'artbook di Death Stranding 2: On the Beach è attualmente su Amazon a 38 € rispetto al prezzo consigliato di 54,90 €, permettendoti di risparmiare circa il 31%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un prodotto da collezione
Prima di tutto, specifichiamo che si tratta dell'edizione inglese con copertina rigida. Come ti abbiamo anticipato, si tratta di un artbook da 256 pagine ed è un prodotto ufficiale del videogioco Death Stranding 2: On the Beach, di Hideo Kojima.
Troverai le illustrazioni del celebre artista Yoji Shinkawa in un imperdibile prodotto da collezione. Che tu sia un appassionato o meno, le illustrazioni sono decisamente splendide. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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