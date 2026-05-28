Death Stranding 2: On the Beach per PS5 è al minimo storico: risparmia 31 €

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Gameplay evoluto e nuove storie da scoprire
Questa nuova avventura offre aree e ambientazioni inedite, nonché condizioni meteo mutevoli e altri ostacoli da affrontare. La storia si svolge undici mesi dopo gli eventi del titolo precedente, mentre il gameplay è stato evoluto e potenziato rispetto al capitolo precedente per offrirti un'esperienza più immersiva. Ovviamente non manca la sua inconfondibile poetica.
Tuttavia, la sua narrazione potrebbe risultare confusionaria in alcuni momenti e, forse, è il videogioco più conservativo di Kojima. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.
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