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Death Stranding 2: On the Beach per PS5 è al minimo storico: risparmia 31 €

Se cerchi un gioco d'azione-avventura a mondo aperto, tra le offerte di Amazon troviamo Death Stranding 2: On the Beach per PS5 con uno sconto del 38%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/05/2026
Death Stranding 2: On the Beach per PS5
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach
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Che tu sia un appassionato di Death Stranding o sia alla ricerca di un'avventura cinematografica, Death Stranding 2: On the Beach per PS5 è su Amazon a 49,99 € rispetto al prezzo consigliato di 80,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 38%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Gameplay evoluto e nuove storie da scoprire

Questa nuova avventura offre aree e ambientazioni inedite, nonché condizioni meteo mutevoli e altri ostacoli da affrontare. La storia si svolge undici mesi dopo gli eventi del titolo precedente, mentre il gameplay è stato evoluto e potenziato rispetto al capitolo precedente per offrirti un'esperienza più immersiva. Ovviamente non manca la sua inconfondibile poetica.

Death Stranding 2 on the beach è stato aggiornato alla versione 1.6 Death Stranding 2 on the beach è stato aggiornato alla versione 1.6

Tuttavia, la sua narrazione potrebbe risultare confusionaria in alcuni momenti e, forse, è il videogioco più conservativo di Kojima. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.

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