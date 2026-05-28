Il nuovo trailer di Kyoto Xanadu è dedicato al personaggio di Rurui

Falcom ha pubblicato un nuovo trailer del gioco di ruolo d'azione Kyoto Xanadu , dedicato al personaggio di Rurui , che nella versione originale sarà doppiata dall'attrice Aoi Koga, la Mireille di Grandblue Fantasy e Ino in Xenoblade Chronicles 3 , per citare due dei tanti ruoli videoludici che può vantare. Rurui è una ragazza misteriosa che il protagonista, Rei , incontra durante l'esplorazione del labirinto.

Dettagli del personaggio

Rurui si caratterizza per un modo di parlare insolito e titubante, ma dotato di una sua forza peculiare. Nonostante il suo aspetto sia quello di una bambina di circa dieci anni, la sua vera età rimane al momento sconosciuta.

A livello narrativo e di interazione, Rurui viene descritta come una figura sfuggente e imprevedibile. Tende infatti a presentarsi senza preavviso a casa di Rei o a unirsi improvvisamente al gruppo di avventurieri nel mezzo delle esplorazioni nel grande labirinto. Dal punto di vista del carattere, la ragazza ignora completamente le normali convenzioni sociali e risulta molto difficile interpretare i suoi pensieri. Un tratto distintivo condiviso dagli autori è il suo insaziabile appetito, che la porta a mangiare praticamente qualsiasi cosa le venga offerta.

Per quanto concerne i dettagli sulla distribuzione, l'uscita di Kyoto Xanadu è fissata per il 16 luglio in Giappone e nel resto dell'Asia. Il titolo sarà disponibile su diverse piattaforme: PlayStation 5, PC (su Steam), Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Infine, Falcom ha confermato ufficialmente che è nei piani dell'azienda anche una futura pubblicazione del gioco per il mercato occidentale, sebbene non siano state ancora fornite date precise in merito.