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Il nuovo trailer di Kyoto Xanadu è dedicato al personaggio di Rurui

Il gioco di ruolo d'azione di Falcom si mostra in un nuovo video promozionale incentrato su una delle figure che affiancheranno il protagonista Rei.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/05/2026
Rurui in primo piano

Falcom ha pubblicato un nuovo trailer del gioco di ruolo d'azione Kyoto Xanadu, dedicato al personaggio di Rurui, che nella versione originale sarà doppiata dall'attrice Aoi Koga, la Mireille di Grandblue Fantasy e Ino in Xenoblade Chronicles 3, per citare due dei tanti ruoli videoludici che può vantare. Rurui è una ragazza misteriosa che il protagonista, Rei, incontra durante l'esplorazione del labirinto.

Dettagli del personaggio

Rurui si caratterizza per un modo di parlare insolito e titubante, ma dotato di una sua forza peculiare. Nonostante il suo aspetto sia quello di una bambina di circa dieci anni, la sua vera età rimane al momento sconosciuta.

A livello narrativo e di interazione, Rurui viene descritta come una figura sfuggente e imprevedibile. Tende infatti a presentarsi senza preavviso a casa di Rei o a unirsi improvvisamente al gruppo di avventurieri nel mezzo delle esplorazioni nel grande labirinto. Dal punto di vista del carattere, la ragazza ignora completamente le normali convenzioni sociali e risulta molto difficile interpretare i suoi pensieri. Un tratto distintivo condiviso dagli autori è il suo insaziabile appetito, che la porta a mangiare praticamente qualsiasi cosa le venga offerta.

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Per quanto concerne i dettagli sulla distribuzione, l'uscita di Kyoto Xanadu è fissata per il 16 luglio in Giappone e nel resto dell'Asia. Il titolo sarà disponibile su diverse piattaforme: PlayStation 5, PC (su Steam), Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Infine, Falcom ha confermato ufficialmente che è nei piani dell'azienda anche una futura pubblicazione del gioco per il mercato occidentale, sebbene non siano state ancora fornite date precise in merito.

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