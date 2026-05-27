Dragon Quest 12: Beyond Dreams è il nuovo titolo presentato da Square Enix, sostituisce Flames of Fate

Questo ovviamente ha allungato i tempi di lavorazione e il gioco non ha ancora un periodo di uscita, che a questo punto potrebbe essere non proprio vicino visto che il lavoro sembra ripartito completamente dall'inizio.

In base a quanto riferito dal designer Yuji Horii e dal producer Yosuke Saito, l'intero progetto è stato praticamente fatto ripartire da zero , dunque non si tratta solo di un semplice cambiamento di titolo, ma di un vero e proprio gioco nuovo e diverso, nato da un riavvio totale dello sviluppo.

Durante la trasmissione speciale organizzata da Square Enix per il Dragon Quest Day è stato presentato anche Dragon Quest XII: Beyond Dreams con un primo teaser trailer , e si tratta del nuovo titolo per il dodicesimo capitolo ufficiale della storica serie, che ha sostituito il precedente Dragon Quest XII: The Flames of Fate .

Uno sviluppo travagliato

"Stiamo lavorando alacremente a Dragon Quest XII, ma a causa di un riorganizzazione del team e di un riavvio dello sviluppo, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che il gioco arrivi nelle vostre mani", ha spiegato il produttore esecutivo Yosuke Saito durante la trasmissione di presentazione. Potete vedere qui sotto il primo teaser trailer di Dragon Quest 12.

"Il lavoro sulla versione originale, intitolata Dragon Quest XII: The Flames of Fate, ha incontrato molti ostacoli lungo il percorso. Ma mentre continuavamo a parlare con Yuji Horii e definivamo come dovesse essere un gioco della serie principale di Dragon Quest, abbiamo deciso di riorganizzare le cose e ricominciare da zero".

"È stata una decisione importante, ma credo che sia stata quella giusta per garantire che il prossimo gioco di Dragon Quest sia quello che tutti voi fan della serie amerete davvero. Come parte di questa nuova direzione, abbiamo anche cambiato il logo e il sottotitolo del gioco".

Il creatore della serie Dragon Quest, Yuji Horii, ha inoltre aggiunto che Dragon Quest 12: Beyond Dreams "È la storia di un giovane eroe tormentato da strane visioni nel sonno. Cosa c'è oltre i sogni? Sicuramente non un mondo di oscurità, ma un futuro luminoso ed emozionante. Il gioco ha preso una direzione diversa da quella che avevamo annunciato inizialmente, ma penso che lo adorerete".

A questo punto attendiamo ulteriori informazioni sul nuovo capitolo della serie, mentre Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition è stato annunciato per Nintendo Switch 2.