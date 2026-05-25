Il Dragon Quest Day è vicino ed emergono diversi possibili annunci, fra Dragon Quest 12 e altro

Il Dragon Quest Day si avvicina, fissato per questa settimana e precisamente per il 27 maggio, e qualche possibile indizio almeno sulla quantità di annunci che possono emergere è comparso online, facendo pensare a un evento ricco di novità, fra Dragon Quest 12 e altro.
Il Dragon Quest Day di quest'anno sarà speciale perché corrisponde al 40° anniversario della serie, e sembra che Square Enix e Yuji Horii abbiano intenzione di sfruttare l'occasione per presentare una notevole quantità di materiali, compresi ben otto nuovi video, in base a quanto emerso dalla playlist nascosta su YouTube.
Come riferito da alcuni utenti su Reddit, il canale YouTube ufficiale di Square Enix pare abbia caricato nel backend almeno otto nuovi video che risultano al momento "non in elenco" e non sono visibili al pubblico, appartenenti proprio alla playlist dedicata a Dragon Quest.
Non solo Dragon Quest 12
Questa scoperta fa pensare che ci siano almeno otto nuovi trailer da mostrare nel corso del Dragon Quest Day, tra i quali è praticamente certa la presenza di Dragon Quest 12: The Flames of Fate, il prossimo capitolo maggiore.
Restano però almeno altri sette trailer da scoprire, dunque non mancheranno novità a sorprese nel corso dell'evento dedicato alla serie.
Ovviamente potrebbe trattarsi anche di video su titoli già usciti, come Dragon Quest 7 Reimagined o Dragon Quest I & II HD-2D Remake, che potrebbero ricevere nuovi contenuti, ma sono anche probabili annunci nuovi.
Visto il successo dei remake, non è escluso che ci siano novità in questo ambito, e un indiziato particolare potrebbe essere Dragon Quest 8, considerando la popolarità di quest specifico capitolo, che potrebbe facilmente tornare sulla scena.
A questo punto non resta che attendere: l'evento Dragon Quest Day si terrà mercoledì 27 maggio, dunque ormai è veramente alle porte.
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