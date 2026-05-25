Il Dragon Quest Day è vicino ed emergono diversi possibili annunci, fra Dragon Quest 12 e altro

Il Dragon Quest Day si avvicina, fissato per questa settimana e precisamente per il 27 maggio, e qualche possibile indizio almeno sulla quantità di annunci che possono emergere è comparso online, facendo pensare a un evento ricco di novità, fra Dragon Quest 12 e altro.

Il Dragon Quest Day di quest'anno sarà speciale perché corrisponde al 40° anniversario della serie, e sembra che Square Enix e Yuji Horii abbiano intenzione di sfruttare l'occasione per presentare una notevole quantità di materiali, compresi ben otto nuovi video, in base a quanto emerso dalla playlist nascosta su YouTube.

Come riferito da alcuni utenti su Reddit, il canale YouTube ufficiale di Square Enix pare abbia caricato nel backend almeno otto nuovi video che risultano al momento "non in elenco" e non sono visibili al pubblico, appartenenti proprio alla playlist dedicata a Dragon Quest.