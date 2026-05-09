Il prossimo Dragon Quest e altre novità sulla serie verranno annunciate questo mese

In chiusura dell'ultimo podcast di KosoKoso, ora reso privato ma già ampiamente riportato online, Horii ha dichiarato che ci sarà una diretta il 27 maggio , giorno in cui si festeggerà il 40° anniversario della serie. In quell'occasione, ha spiegato, "penso che potremo anche annunciare il prossimo titolo/progetto ". Horii ha inoltre anticipato che ci saranno "varie altre novità oltre al prossimo titolo"

Stando alle parole di Yuji Horii, sono in arrivo importanti novità per il franchise di Dragon Quest questo mese, incluso l'annuncio del prossimo gioco, che si tratti di Dragon Quest 12 o di qualcosa di completamente diverso.

Dragon Quest 12 o qualcosa di completamente differente?

È interessante notare che Horii non ha menzionato direttamente Dragon Quest 12: The Flames of Fate, il nuovo capitolo annunciato nel 2021 e poi sparito dai radar. Il "prossimo titolo" potrebbe quindi essere qualcosa di diverso. Staremo a vedere.

Yuji Horii

Per quanto riguarda le "altre novità", una potrebbe essere già trapelata: poche settimane fa la Taiwan Digital Game Rating Committee ha classificato la versione Nintendo Switch 2 di Dragon Quest XI S. Inoltre, considerando i precedenti di Square Enix, non è da escludere l'arrivo di ulteriori remake o remaster come la prima trilogia in HD-2D e Dragon Quest 7 Reimagined.