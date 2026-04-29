Dragon Quest 11 S per Nintendo Switch 2 classificato a Taiwan, annuncio per il 40° anniversario della serie?

La Taiwan Digital Game Rating Committee ha inserito nel proprio database una versione Nintendo Switch 2 di Dragon Quest 11 S: Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition, suggerendo l'arrivo di una possibile edizione nativa del celebre JRPG sulla nuova console ibrida.
L'ipotesi più accreditata è che l'annuncio possa rientrare nelle celebrazioni per il quarantesimo anniversario della serie, che cadrà il 27 maggio, oppure essere parte di un futuro Nintendo Direct. Inevitabilmente cresce anche la speranza di rivedere Dragon Quest 12: The Flames of Fate, ormai scomparso dai radar.
Un altro classico del genere JRPG in arrivo su Switch 2?
La versione S di Dragon Quest 11 era approdata su Nintendo Switch nel settembre 2019, portando con sé miglioramenti, contenuti aggiuntivi e varie ottimizzazioni rispetto all'originale del 2017. Una potenziale Nintendo Switch 2 Edition potrebbe convincere molti a rigiocarlo o a scoprirlo per la prima volta, soprattutto se Square Enix dovesse prevedere un upgrade gratuito per chi possiede la versione Switch.
Come sempre, è bene mantenere un certo grado di cautela: al momento non esiste alcuna conferma ufficiale, quindi la classificazione va considerata come un indizio, non come un annuncio, in attesa di comunicazione dirette da parte di Square Enix. Nel frattempo, ricordiamo che da poco è arrivato Dragon Quest Smash/Grow, lo spin-off free-to-play in stile roguelite per dispositivi mobile.