Recupera Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta, oggi ad un prezzo molto competitivo su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile una promo che fa calare il prezzo di Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta che cala ad un prezzo molto competitivo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/02/2026
Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta
Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta che viene messo in sconto del 55% e venduto al prezzo finale d'acquisto di 22,18€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta è un videogioco di ruolo sviluppato e prodotto da Square Enix, nonché l'undicesimo capitolo principale della celebre serie Dragon Quest. Il gioco è stato pubblicato nel 2019 e, per questo, potrebbe apparire un po' indietro dal punto di vista tecnico ma è in altri aspetti che questo titolo esprime il meglio di sé.

L'introduzione del gioco è fortemente simbolica. Una misteriosa creatura, piccola e incorporea, vaga in un regno durante una giornata serena. Improvvisamente, mentre fissa il castello, il cielo si oscura e scoppia un violento temporale. All'interno di una torre del castello, alcuni sovrani discutono della nascita imminente del principe, un bambino destinato a portare un marchio dal grande significato. Proprio in quel momento, il castello viene assalito dai mostri e ridotto in rovina.

Nel caos dell'attacco, una donna riesce a fuggire portando con sé il neonato e una bambina. Braccate dai mostri, la donna compie un gesto estremo: affida il bambino alla bambina e li nasconde in un cespuglio, sacrificandosi per distrarre gli inseguitori. Da qui inizia una grande avventura che abbiamo analizzato nella nostra recensione.

