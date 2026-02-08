È morto Fukurashi, il gatto di Masahiro Sakurai, amatissimo dai suoi fan

Nell'annuncio, Sakurai ha detto che riesce ancora a percepire la sensazione del suo amato gatto che si accoccolava sui suoi piedi . Ha ancora la cicatrice sulla mano causata da un morso avvenuto molto tempo fa, come ha scritto nel tweet.

Masahiro Sakurai ( Kirby Air Riders , serie Smash Bros.)ha annunciato la morte di Fukurashi, il suo gatto domestico , che ci ha lasciati il 6 febbraio 2026. Anche se Sakurai non ha svelato l'età del suo amico, era noto che fosse con lui da molto tempo, tanto da essere diventato famoso anche tra quelli che lo seguono, soprattutto videogiocatori.

Addio Fukurashi!

"Questa mattina alle 7 il mio gatto Fukurashi ha esalato l'ultimo respiro.

Dopo essere tornato a casa, credo sia riuscito ad andarsene in modo sereno e tranquillo.

Sulla mia mano resta la cicatrice del morso di molto tempo fa, e sulle gambe sento ancora la sensazione di quando mi si strusciava spesso contro.

Grazie di tutto."

Nel novembre 2022, Sakurai aveva esaudito le richieste dei suoi fan pubblicando un video dedicato a Fukurashi. Il video conteneva foto e clip del gatto che era con lui fin da quando era ancora un cucciolo. È ancora disponibile sul canale YouTube "Masahiro Sakurai on Creating Games."

Sakurai ha da poco pubblicato Kirby Air Riders, uno dei primi giochi esclusivi per Nintendo Switch 2, che ha superato il milione di copie vendute.