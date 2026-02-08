Jensen Huang difende la corsa all’intelligenza artificiale: "660 miliardi non sono uno spreco"

Negli ultimi mesi, aziende come Amazon, Google, Meta e Microsoft hanno aumentato in modo significativo il loro CapEx, superando i 100 miliardi di dollari annui. Gran parte di questo capitale viene indirizzata verso data center, chip avanzati e infrastrutture dedicate all'IA . Questo trend ha generato timori tra investitori e analisti.

L'opinione di Huang sull'IA

Secondo Huang, però, il contesto attuale è profondamente diverso. L'intelligenza artificiale ha superato la fase sperimentale e ha raggiunto un punto di inflessione. Non è più una semplice curiosità tecnologica o un chatbot, ma uno strumento concreto e profittevole.

Aziende come OpenAI e Anthropic, citate direttamente dal CEO di NVIDIA, stanno già generando ricavi significativi, dimostrando che i modelli AI possono essere sostenibili dal punto di vista economico. Huang sostiene che ci troviamo di fronte alla più grande opportunità software della storia. In passato, il software era uno strumento utilizzato dall'uomo; oggi, invece, è il software stesso a utilizzare strumenti, prendere decisioni e creare valore.