Secondo Jensen Huang, CEO di NVIDIA, TSMC dovrà raddoppiare la produzione solo per colmare le "sue" richieste

Una dichiarazione che sottolinea in modo netto la portata e la durata del boom dell'IA. Nel corso di un'intervista con i media locali, Huang ha spiegato che TSMC sta pianificando un'espansione produttiva superiore al 100% , definendola come la più grande costruzione infrastrutturale della storia umana.

La crescita esplosiva dell'intelligenza artificiale sta mettendo sotto forte pressione l'intera filiera dei semiconduttori, e TSMC si trova al centro di questa trasformazione. Secondo Jensen Huang, CEO di NVIDIA , il colosso taiwanese della produzione di chip dovrà raddoppiare la propria capacità produttiva nei prossimi dieci anni solo per riuscire a soddisfare la domanda proveniente da NVIDIA.

Gli investimenti di CapEx su TSMC confermano la visione del CEO di NVIDIA

A conferma di questa visione ci sono gli enormi investimenti in CapEx e i numerosi progetti di nuove fabbriche avviati da TSMC negli ultimi trimestri. L'azienda ha accelerato la propria espansione anche per motivi geopolitici, distribuendo la produzione in aree strategiche come Stati Uniti, Unione Europea e Giappone.

In particolare, il piano statunitense prevede un mega-investimento da circa 250 miliardi di dollari, che include impianti produttivi avanzati, packaging, ricerca e sviluppo. Le fabbriche TSMC in Arizona stanno già iniziando la transizione ai 3nm, con l'obiettivo di passare successivamente al nodo A16, mantenendo al tempo stesso un'attenta gestione delle politiche di avanzamento tecnologico "N-2".