Risparmia applicando questo codice sconto sull'SSD Western Digital da 2TB: è compatibile anche con Steam Deck

Questo SSD è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità, ideale per utenti che necessitano di velocità e grande capacità di archiviazione. Con i suoi 2TB, questo SSD garantisce ampio spazio per salvare dati, giochi, applicazioni e file di grandi dimensioni. Dotato di tecnologia PCIe 4.0 X4 NVMe, il WD SN740 assicura trasferimenti dati estremamente rapidi e prestazioni ottimizzate .

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile ottenere uno sconto interessante grazie all'applicazione del coupon ITCD25 dal valore di 25€ che fa calare il prezzo del prodotto fino a 213,39€ . Puoi accedere alla promozione direttamente tramite questo link.

Ulteriori dettagli

L'SSD utilizza un'interfaccia M.2, garantendo una compatibilità ampia con diversi sistemi e schede madri, mentre il design compatto e leggero lo rende facilmente installabile anche in dispositivi portatili e laptop sottili. Come unità a stato solido, il WD SN740 offre maggiore affidabilità e durata rispetto ai dischi rigidi tradizionali, riducendo il rischio di guasti meccanici e migliorando la resistenza agli urti.

Si tratta di una scelta ideale per dispositivi che richiedono alte prestazioni, come Steam Deck, Microsoft Surface ProX e molti computer industriali. Combina capacità, velocità e versatilità. Fateci sapere se siete curiosi di provarlo o se lo avete già testato.