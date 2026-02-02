Ace Combat 8: beta in arrivo e capitolo aggiuntivo in regalo con i preorder?

C'è la possibilità che Ace Combat 8: Wings of Theve possa essere provato presto, visto che alcuni movimenti alla pagina Steam fanno pensare a una possibile beta per il nuovo sparatutto aereo di Bandai Namco, oltre al fatto che sembra esserci un altro capitolo aggiuntivo collegato al nuovo, distribuito forse come regalo con i preorder.
Il tutto deriva dal data mining effettuato sulla pagina di Ace Combat 8: Wings of Theve su Steam, che secondo quanto riportato da SteamDB è stata aggiornata di recente con varie menzioni a un "CNT", che sta per Closed Network Test, ovvero un periodo di test a numero chiuso che viene solitamente effettuato per provare le funzionalità online.
Viene menzionato anche Ace Combat Online, che sembra essere il nome dato a quella che dovrebbe rappresentare la piattaforma per il multiplayer online collegata a questo nuovo capitolo, ma c'è anche dell'altro.
Nuovi dettagli dalla pagina Steam
Curiosamente, nei meandri della pagina Steam di Ace Combat 8: Wings of Theve si celano anche menzioni a Ace Combat Zero, cosa che fa pensare alla possibile riedizione del capitolo in questione, contenuta all'interno del nuovo gioco oppure distribuita come bonus per i preorder o qualche edizione superiore.
Potrebbe essere una riedizione di Ace Combat Zero: The Belkan War, classico dell'epoca PlayStation 2 e che potrebbe fungere da bonus aggiuntivo per qualche iniziativa.
Un precedente, in questo senso, è rappresentato dalla remaster di Ace Combat 5: Squadron Leader che venne distribuita come bonus per la prenotazione di Ace Combat 7: Skies Unknown.
Dopo l'annuncio ai the Game Awards 2025, siamo in attesa di ulteriori informazioni ufficiali su Ace Combat 8: Wings of Theve, e queste indiscrezioni sembrano decisamente interessanti.