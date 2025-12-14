4

Ace Combat 8: Wings of Theve avrà il multiplayer cooperativo online e cross-platform, secondo la pagina Steam

Dalla pagina ufficiale di Steam su Ace Combat 8: Wings of Theve emergono alcuni dettagli sul nuovo capitolo della serie di Bandai Namco recentemente annunciato per il 30° anniversario.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/12/2025
Una scena di Ace Combat 8

Tra le sorprese più apprezzate annunciate durante i The Game Awards 2025 c'è stato anche Ace Combat 8: Wings of Theve, il nuovo capitolo nella serie di simulazioni/sparatutto da parte di Bandai Namco, il quale sembra avere anche multiplayer cooperativo online e cross-platform, in base a quanto riferito dalla sua pagina Steam.

Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale, ma il dettaglio compare sulla pagina ufficiale dello store Valve per quanto riguarda la versione PC, e verosimilmente dovrebbe essere applicato anche alle versioni console, offrendo dunque la possibilità all'intera community di giocare insieme.

Come abbiamo visto, Ace Combat 8: Wings of Theve è stato annunciato per PS5, Xbox e PC con un trailer di presentazione ai The Game Awards 2025, celebrando nel migliore dei modi il 30° anniversario della lunga serie.

Il multiplayer sarà una componente importante?

Ace Combat 8: Wings of Theve rilancia la storia a metà fra realismo e fantascienza tipica della serie, mettendo in scena altri eventi nella particolare geo-politica che fa da scenario ai combattimenti aerei di Bandai Namco.

In questo caso ci troviamo nei panni di un pilota di caccia sopravvissuto in mare aperto e salvato dall'Endurance, una vecchia portaerei ormai lontana dal fronte e rifugio di profughi.

L'anno è il 2029 e la Federazione di Central Usea è stata travolta dall'invasione lampo della Repubblica di Sotoa, con gran parte del territorio è occupato e l'esercito è in frantumi.

Centrale nella nuova storia è il nome leggendario di "Wings of Theve", simbolo di speranza e propaganda, che dovremo conquistare e assumere per tornare nei cieli e infondere nuova linfa alla resistenza del proprio paese.

"Quando il caos dell'azione aerea ti dà tregua, scene mozzafiato in prima persona svelano la storia del tuo pilota attraverso coinvolgenti filmati. Prova sulla tua pelle la responsabilità del comando, il peso delle decisioni e la forza dei legami forgiati in battaglia", si legge nella descrizione sulla pagina Steam.

"Tra una missione e l'altra rinsalda il rapporto con i membri della tua squadra, affronta le avversità e dimostra di meritare il titolo di asso".

