Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il Mare dei Mostri, intervista a cast e produttori

A vestire i panni dei protagonisti principali tornano Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood), con l'aggiunta di Daniel Diemer nel ruolo di Tyson, un ciclope trovatello che si unisce alle avventure di Percy. Al timone del progetto tornano Jonathan E. Steinberg come co-creatore della serie assieme a Riordan, Craig Silverstein, produttore esecutivo e Dan Shotz, showrunner. Grazie all'uscita della seconda stagione abbiamo avuto la possibilità di intervistare tutte queste personalità , approfondendo alcuni aspetti della produzione Disney insieme a loro.

Dopo aver risolto il mistero del furto della Folgore di Zeus ed essere andati e tornati dall'Ade, Percy Jackson e i suoi amici sono pronti per una nuova avventura, che aspetta tutti gli spettatori su Disney+ dal 10 dicembre con uscite settimanali. Il Mare dei Mostri è l'avventura tratta dal secondo romanzo di Percy Jackson, scritto da Rick Riordan.

Crescere, che fatica!

Iniziamo con una curiosità, che comicamente è il filo conduttore di tutto Percy Jackson. Steinberg e Shotz hanno già lavorato insieme ad un progetto, non proprio indirizzato ad un pubblico di giovanissimi. Parliamo della serie piratesca Black Sails, dove il vero protagonista, come in Percy Jackson, è il mare (impersonato in entrambi gli show nella sua forma più impetuosa da Toby Stephens. Sarà una coincidenza che da capitano Flint sia diventato Poseidone?).

Da sinistra: Jonathan E. Steinberg, Dan Shotz, Craig Silverstein

Va detto che catalogare Percy Jackson come prodotto esclusivamente per bambini è tremendamente semplicistico: chiaramente parliamo di una produzione young adult, ma che ha sempre cercato sin dalla prima stagione di essere più quanto trasversale possibile. Il Mare dei Mostri spinge un po' di più sulla maturità delle tematiche, perché maturi sono i personaggi. "Lo show cerca di maturare con loro in modo appropriato" dice Shotz. "Diventa un po' più cupo, i ragazzi affrontano più pericoli o possono farsi male un po' di più. Vedremo del sangue. E anche nelle loro relazioni reciproche, cambia un po' quella tensione tra ragazzi e ragazze".

Il cast sul red carpet durante la Premiere

Tra la prima e la seconda stagione gli attori sono cresciuti, letteralmente. L'espediente narrativo utilizzato alla fine della prima è stato un "arrivederci" dei protagonisti, pronti a buttarsi in avventure personali fino al loro prossimo incontro al Campo Mezzosangue. Avere un cast di attori che cresce e cambia è un elemento estremamente delicato e a tratti pericoloso (per conoscenza citofonare Stranger Things). Com'è stato per i produttori e scrittori questa cosa? "Stanno crescendo. Sono umani. E penso che stiano vivendo esperienze come giovani adolescenti e teenager che sono sicuro stanno influenzando la loro performance e il modo in cui vedono la storia" dice Steinberg.

Da sinistra: Leah Sava Jeffries, Walker Scobell e Daniel Diemer

Poi continua: "Credo che questo facesse parte della decisione presa quando abbiamo fatto il casting originale, ovvero scegliere ragazzini che avessero l'età dei personaggi. Cercare davvero di fondare lo show su qualcosa che sembrasse reale, e che sembrassero ragazzi che stanno vivendo il viaggio emotivo sull'abbandono dell'infanzia e del diventare grandi. (...) Ci siamo sentiti molto fortunati quando abbiamo constatato quanto gli attori fossero felici di essere tornati sul set. Sono entusiasti, forse più oggi rispetto a quando hanno iniziato. Il che non è qualcosa che si può dare per scontato".

Da sinistra: Aryan Simhadri, Dior Goodjohn e Charlie Bushnell

Anche lo stesso Percy lo dice: "Sebbene l'ambiente sembri leggermente diverso, in realtà è come se avessimo avuto solo un lungo fine settimana e fossimo tornati subito alla stagione 2. Nonostante sia stata una pausa piuttosto lunga, il primo giorno sul set è sembrato come se non fosse passato affatto molto tempo. Quindi, guardandosi intorno, tutti sembrano un po' più maturi, ma non è cambiato molto. Molti membri della troupe sono gli stessi, il che ha reso il presentarsi sul set ogni giorno un'esperienza familiare, in senso positivo" commenta Scobell.

"Ci sentiamo come se avessimo contribuito a crescerli!" esclama ad un certo punto dell'intervista Shotz. E a confermare quanto detto c'è stato un intervento del nuovo arrivato, Diemer, parlando della sua preparazione e del rapporto instaurato con il resto del cast: "Sinceramente, credo che l'alchimia sia una cosa fondamentale: o c'è o non c'è, è molto difficile crearla artificialmente. Certamente, abbiamo lavorato molto in preparazione con il nostro acting coach. Il mese che abbiamo dedicato a questo ci ha aiutato a conoscerci meglio. Tuttavia, fin dall'inizio, già durante le prime letture, era evidente che c'era una forte intesa. Era chiaro che entrambi amavamo i libri, eravamo entusiasti del progetto e profondamente appassionati all'idea di portarlo avanti insieme nel modo più speciale possibile. Per me, questo è stato un aspetto fondamentale che mi ha fatto sentire a casa. Non ho dovuto lottare o competere con i miei colleghi; eravamo tutti allineati verso lo stesso obiettivo. Questo ha reso l'esperienza estremamente positiva e immediata."