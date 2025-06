Ace Combat festeggia il 30° anniversario con un trailer celebrativo e un messaggio dal director della serie

Inoltre, Kazutoki Kono, brand director della serie , ha condiviso un lungo messaggio dedicato ai fan , in cui riflette sul glorioso passato e sul promettente futuro del franchise. A questo proposito, ricordiamo che lo sviluppo del prossimo capitolo è stato annunciato nell'agosto del 2021, nell'ambito di una collaborazione tra Bandai Namco e ILCA , studio giapponese già autore di Pokémon Diamante Brillante e Perla Splendente, One Piece Odyssey e Sand Land. Per ora non è ancora stato mostrato nulla del nuovo gioco, ma chissà: durante i festeggiamenti per il trentesimo anniversario potrebbero arrivare le prime novità.

Il messaggio di Kazutoki Kono

"Dal lancio del primo titolo nel 1995, grazie al vostro incrollabile supporto, la serie Ace Combat ha raggiunto un traguardo straordinario: il suo 30º anniversario nel 2025", recita il messaggio di Kono pubblicato sul portale ufficiale di Ace Combat. "Prima di tutto, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i fan e a tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno sostenuto questa serie. Grazie, sinceramente, dal profondo del cuore. Questo momento è l'occasione per restituirvi trent'anni di riconoscenza."

"In questi trent'anni, il mondo è cambiato. I valori si sono evoluti, le tecnologie sono progredite. La nostra azienda e il nostro team si sono trasformati costantemente per affrontare queste onde. In una parola, abbiamo abbracciato il cambiamento. Ci sono stati momenti in cui forse non siamo riusciti a soddisfare appieno le vostre aspettative. Ma credo anche che ci siano stati momenti in cui le abbiamo superate - quando abbiamo volato più in alto di quanto chiunque potesse immaginare."

"Il fondatore di Namco, Masaya Nakamura, disse una volta: "Solo chi sa adattarsi al cambiamento può sopravvivere." Entrai in Namco nel 1994. All'epoca capivo quelle parole a livello teorico-ma non ancora per esperienza diretta. Ora, sì. Le comprendo fino in fondo".

"Dopo tre decenni straordinari all'insegna del cambiamento, abbiamo costruito un legame solido e duraturo con tutti voi. È proprio questo legame ad aver sostenuto la serie Ace Combat e a spingerla verso il futuro. Oggi sento questa verità in ogni fibra del mio essere. E sono orgoglioso - orgoglioso che l'impegno costante nel creare valore e meritare la vostra fiducia ci abbia portati a questo trentesimo anniversario. E adesso siamo pronti. Tutto è al suo posto. È tempo di decollare ancora - verso traguardi ancora più alti".

Durante i festeggiamenti del trentesimo anniversario della serie Ace Combat verranno organizzati una serie di eventi celebrativi, tra cui un concerto, che si terrà il 31 gennaio 2026 presso il Saitama Kaikan e includerà anche talk session speciale con alcuni membri del team di sviluppo, con possibili novità sul prossimo gioco della serie.