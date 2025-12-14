24 ore dopo i The Game Awards, i fan di Sega si interrogano sul grosso annuncio della compagnia

I The Game Awards 2025 hanno portato una notevole quantità di annunci, trailer e novità, ma è probabile che non tutte le promesse siano state mantenute: in particolare spicca il caso di Sega, che sembrava indicare un grande annuncio in arrivo ai TGA ma su cui ora i fan si ritrovano a interrogarsi, con una certa ironia che emerge dai commenti post-evento.
È vero che il messaggio di Sega era talmente vago da poter essere interpretato in varie maniere, ma secondo i fan storici si sarebbe potuto trattare di qualcosa di maggiormente legato alle serie classiche della compagnia, con le voci di corridoio che parlavano di possibili Sonic o altri ritorni di grande rilievo nel catalogo storico di Sega.
Se a questo si uniscono anche le possibilità di Atlus, la questione si allargava ancora di più con speranze di vedere Persona 4 Revival o addirittura un annuncio su Persona 6, ma niente di questo è emerso dalla serata condotta da Geoff Keighley.
L'ironia non manca, anche se la visione è parziale
"Non perdetevelo! Tutti se lo sono persi" ha riferito qualcuno in risposta al messaggio originale, o "Probabilmente sono dei grandi fan di Clair Obscur e volevano che tutti vedessero il loro gioco preferito vincere tutto", ha detto un altro utente su X.
Qualcun altro sostiene scherzando che il grande annuncio fosse sicuramente il nuovo Megaman (che è di Capcom, ovviamente), mentre altri, in maniera alquanto caustica, hanno suggerito che forse Sega volesse invitare tutti a non perdersi la sconfitta di Sonic Racing: CrossWorlds contro Mario Kart World come miglior gioco "sportivo".
A dire il vero, i vari commenti si concentrano sul catalogo classico di Sega e scherzano sulla base di questo, ma si tratta di una visione parziale della situazione attuale della compagnia.
In effetti Sega ha effettuato almeno un grosso annuncio durante i The Game Awards, ed è stato Total War: Warhammer 40.000 da parte di The Creative Assembly, anche se forse non rientrava proprio nei desideri più sfrenati dei fan storici di Sega.