24 ore dopo i The Game Awards, i fan di Sega si interrogano sul grosso annuncio della compagnia

Qual è stato poi il grosso annuncio di Sega ai The Game Awards 2025? Dopo la conclusione dell'evento, i fan storici ironizzano sulla questione, ma almeno uno c'è stato, in effetti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/12/2025
Sonic the Hedgehog

I The Game Awards 2025 hanno portato una notevole quantità di annunci, trailer e novità, ma è probabile che non tutte le promesse siano state mantenute: in particolare spicca il caso di Sega, che sembrava indicare un grande annuncio in arrivo ai TGA ma su cui ora i fan si ritrovano a interrogarsi, con una certa ironia che emerge dai commenti post-evento.

È vero che il messaggio di Sega era talmente vago da poter essere interpretato in varie maniere, ma secondo i fan storici si sarebbe potuto trattare di qualcosa di maggiormente legato alle serie classiche della compagnia, con le voci di corridoio che parlavano di possibili Sonic o altri ritorni di grande rilievo nel catalogo storico di Sega.

Se a questo si uniscono anche le possibilità di Atlus, la questione si allargava ancora di più con speranze di vedere Persona 4 Revival o addirittura un annuncio su Persona 6, ma niente di questo è emerso dalla serata condotta da Geoff Keighley.

L'ironia non manca, anche se la visione è parziale

"Non perdetevelo! Tutti se lo sono persi" ha riferito qualcuno in risposta al messaggio originale, o "Probabilmente sono dei grandi fan di Clair Obscur e volevano che tutti vedessero il loro gioco preferito vincere tutto", ha detto un altro utente su X.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Qualcun altro sostiene scherzando che il grande annuncio fosse sicuramente il nuovo Megaman (che è di Capcom, ovviamente), mentre altri, in maniera alquanto caustica, hanno suggerito che forse Sega volesse invitare tutti a non perdersi la sconfitta di Sonic Racing: CrossWorlds contro Mario Kart World come miglior gioco "sportivo".

Total War: Warhammer 40.000 sarà un gioco "seminale" per l'universo di Games Workshop Total War: Warhammer 40.000 sarà un gioco seminale per l'universo di Games Workshop

A dire il vero, i vari commenti si concentrano sul catalogo classico di Sega e scherzano sulla base di questo, ma si tratta di una visione parziale della situazione attuale della compagnia.

In effetti Sega ha effettuato almeno un grosso annuncio durante i The Game Awards, ed è stato Total War: Warhammer 40.000 da parte di The Creative Assembly, anche se forse non rientrava proprio nei desideri più sfrenati dei fan storici di Sega.

