Atlus apre il sito ufficiale del 30° anniversario di Persona: novità in arrivo tra pochissimi giorni

Atlus apre il sito per il 30° anniversario di Persona e promette novità l'8 gennaio 2026, tra possibili aggiornamenti su Persona 4 Revival, Persona 6 e altre iniziative celebrative.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   01/01/2026
Artwork del 30esimo anniversario della serie Persona

Atlus ha lanciato il sito web ufficiale dedicato ai festeggiamenti per il 30° anniversario della serie Persona, fissando anche una data per il primo aggiornamento del portale. È molto probabile che in quell'occasione arrivino dettagli sulle iniziative previste o, chissà, magari un annuncio legato al futuro del franchise.

Visitando la pagina, a questo indirizzo, si viene accolti da un nuovo artwork firmato dal designer Shigenori Soejima, che ritrae i vari protagonisti della saga. Per ora il sito è piuttosto essenziale, ma invita tutti i fan a tornare l'8 gennaio 2026, giorno in cui verrà aggiornato con novità potenzialmente importanti.

L'anno di Persona 4 Revival e Persona 6?

Come probabilmente già saprete, nei mesi scorsi Atlus ha annunciato Persona 4 Revival, il rifacimento del quarto capitolo uscito originariamente nel 2008. Parallelamente, la compagnia sta lavorando da tempo al futuro della serie, e i fan attendono con impazienza di scoprire cosa bolle in pentola per Persona 6, o qualunque sarà il nome del prossimo capitolo principale.

Il 30° anniversario potrebbe comunque portare molte altre sorprese: nuovi spin-off sulla scia di Persona 5 Tactica e Strikers, concerti dal vivo, esposizioni dedicate o la pubblicazione di artbook, merchandise e oggetti da collezione pensati per celebrare la ricorrenza. Non resta che attendere per scoprirlo.

