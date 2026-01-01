Atlus apre il sito ufficiale del 30° anniversario di Persona: novità in arrivo tra pochissimi giorni

Atlus ha lanciato il sito web ufficiale dedicato ai festeggiamenti per il 30° anniversario della serie Persona , fissando anche una data per il primo aggiornamento del portale. È molto probabile che in quell'occasione arrivino dettagli sulle iniziative previste o, chissà, magari un annuncio legato al futuro del franchise.

L'anno di Persona 4 Revival e Persona 6?

Come probabilmente già saprete, nei mesi scorsi Atlus ha annunciato Persona 4 Revival, il rifacimento del quarto capitolo uscito originariamente nel 2008. Parallelamente, la compagnia sta lavorando da tempo al futuro della serie, e i fan attendono con impazienza di scoprire cosa bolle in pentola per Persona 6, o qualunque sarà il nome del prossimo capitolo principale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il 30° anniversario potrebbe comunque portare molte altre sorprese: nuovi spin-off sulla scia di Persona 5 Tactica e Strikers, concerti dal vivo, esposizioni dedicate o la pubblicazione di artbook, merchandise e oggetti da collezione pensati per celebrare la ricorrenza. Non resta che attendere per scoprirlo.