Persona 4 Revival è stato annunciato durante l'Xbox Games Showcase con un teaser trailer che si limita a mostrare gli scenari ridisegnati del gioco e poco altro, ma ciò che conta è la conferma di una riedizione che gli appassionati della serie Atlus chiedevano a gran voce.

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma ancora privo di una data di uscita, Persona 4 Revival punta a proseguire la striscia vincente del publisher giapponese per quanto concerne i remake, riproponendo in questo caso un capitolo particolarmente apprezzato.

Pubblicato originariamente su PlayStation 2 nel 2008, Persona 4 è infatti considerato ancora oggi come uno degli episodi più amati della longeva saga di Atlus, grazie alla sua riuscita commistione tra quotidianità giapponese, indagini sovrannaturali e meccaniche dungeon crawler a turni.

Il gioco, ambientato nella tranquilla cittadina rurale di Inaba, racconta una storia che inizia con il classico trasferimento del protagonista in una nuova scuola, ma prende subito una piega cupa e inquietante quando si verifica una serie di omicidi inspiegabili.